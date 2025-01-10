Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı: 'Gabar Ahmet'

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, canlı yayında petrol koklayan gazeteci Ahmet Hakan'ı yayımladığı video ile ti'ye aldı.

Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı: 'Gabar Ahmet'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 22:27

Gazeteci Ahmet Hakan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ı konuk ettiği programda kavanozdaki ham petrolü, koklayıp, "Benzin istasyonlarında duyduğumuz kokuya benziyor" demişti.

Bunun üzerine ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 'Gabar Ahmet' notu ile yeni video paylaştı.

Ahmet Hakan'ı taklit eden Gökbakar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.


Etiketler: #Ahmet Hakan #Şahan Gökbakar #petrol

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