Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını yine tiye aldı!
Dün aşı karşıtlarını tiye alan komedyen Şahan Gökbakar, bugün de sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını tiye alan paylaşımlarına devam ediyor.
Önceki gün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın “3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” sözlerini ti’ye alan başarılı komedyen, yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Photoshop ile kendisini çiftbaşlı gösteren Şahan Gökbakar, paylaşımına şu notu düştü:
“Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5g çekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum.. ama sonra 2. Kafamın cikciğini fark ettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken "BEN" değil "BİZ" diyebilmeyi öğretti...Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı basardım. İleride başka uzuvlarım da çoğalabilir, hazırım!! Ve Evet..!! Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Teşekkürler Bill Gates ve küresel dostları... oyun böyle bozulur!”
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