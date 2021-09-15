Şahan Gökbakar, Fatih Erbakan'ın sözlerini ti'ye aldı: 'Bakın ne haldeyim!'

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:20

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşılarıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullanmıştı.

Aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini belirten Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" demişti.

Açıklamalar gündemdeki yerini korurken, Erbakan'ın sözlerine bir eleştiri de, aşı karşıtlarına her fırsatta tepki gösteren komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar aşıyla ilgili ortaya atılan iddiaları ti'ye aldı.

Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim bunun??? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de; elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu??? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları... Not: Göbeğimden aşağısı, vücudumun alt yarısı goril seklinde su an! Uygun olmaz diye onu çekip paylaşmıyorum..."

Pınar Altuğ ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler bu paylaşıma gülerek destek verdi.