Şahan Gökbakar, Bakanlığa seslendi: 'Zeytinlik alanların maden faaliyetine açılmasına tüm kalbimle karşı çıkıyorum'
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, zeytinlik alanların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Instagram hesabından paylaştığı video ile Bakanlığa seslenen Gökbakar, "Zeytinlik alanların maden faaliyetine açılmasına tüm kalbimle karşı çıkıyorum. Bu yönetmeliğin acilen iptal edilmesini rica ediyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.
Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.
Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi’ şartı aranacak.
GÖKBAKAR'DAN TEPKİ: 'TÜM KALBİMLE KARŞI ÇIKIYORUM'
Söz konusu gelişme sosyal medyada gündem olurken; Bakanlığın kararına bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.
Instagram hesabından bir video paylaşan ve Bakanlığa seslenen Gökbakar, videoya "Zeytinlik alanların maden faaliyetine açılmasına tüm kalbimle ve benliğimle karşı çıkıyorum. Bu yönetmeliğin acilen iptal edilmesini ve zeytinliklere gözümüz gibi bakılmasını rica ediyorum. ÇOCUKLARIMIZ İÇİN! VATANIMIZ İÇİN!" notunu düştü.
Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:
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