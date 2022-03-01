Zeytinlikler madene açıldı: Akbelen Ormanı bilirkişi keşfi öncesi dikkat çeken karar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle zeytinlikler madencilik faaliyetlerine açıldı. Değişikliğin Akbelen Ormanı’nı da etkileyebileceğini belirten İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Nejla Işık, "Bu yasa tamamen Akbelen Ormanı davasında bilirkişi keşfini etkilemek amacıyla çıkarıldı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayımlandı ve zeytinliklerin maden faaliyetleri için kullanılabilmesinin önü açıldı. Değişikliğin, Muğla’daki Akbelen ormanlarını da etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.
Ormanın madencilik faaliyetlerinde zarar görmemesi için mücadele eden İkizköylülerin açtığı dava kapsamında bugün bilirkişi keşfi anımsatan belirten İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Nejla Işık, “780 dönümlük Akbelen Ormanı’nın içinde 150 dönümlük zeytinlik arazilerimiz var. Çevresinde 35 bin zeytin ağacımız var. Bu yasa tamamen Limak ve İçtaş’a özel Akbelen Ormanı davasında bilirkişi keşfini etkilemek amacıyla çıkarıldı. Buna asla izin vermeyeceğiz. Zeytinlerimiz, Akbelen Ormanı, İkizköy’ün topraklarından asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
İkizköylülerin avukatı Ali Cangı, keşfi etkilemek için zeytin alanlarının madenciliğe açıldığını bildirerek, şunları söyledi:
“Zeytin alanları madenciliğe açılıyor. Bu açıkça Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılanması Kanunu’na aykırıdır. Bunun yanı sıra iklim krizi ve iklim kriziyle ortaya çıkan gıda krizinin yoğunlaşmasına ve insanımızın aç kalmasına yol açacaktır. Zeytin ve zeytinyağı gıdamızın önemli kısmını oluşturmaktadır.”
“Madeni mi yiyeceğiz, zeytini mi yiyeceğiz” diyen Cangı, yönetmeliğin iptali için dava açacaklarını bildirdi.
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