Şahan Gökbakar Muharrem İnce'yi tiye aldı: 'Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya?'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:22

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 11:34

Seçimlere sayılı gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesine ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor.

Öte yandan İnce'nin 4 gün geçmesine rağmen hâlâ 100 bin imzayı toplayamaması da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

"BÖYLE CUMHURBAŞKANI MI OLUNUR YA?"

Son olarak ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Twitter hesabından İnce'yi tiye alan bir paylaşım yaptı.

İnce'nin "3 günde 76.921 imza. Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz" paylaşımını alıntılayan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Hadi arkadaşlar bir el atın, yokuş aşağı vurdurduk mu, ben hemen 2. fitese takacam. Marş bi bassa var ya, sonrası rampa yukarı 200 yapıyor normalde. Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya?"