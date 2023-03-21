Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'maden suyu' tepkisi: 'Sen hâlâ istifa etmedin mi yakışıklı?'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:28

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:34

Evleri yıkılan ve sokakta kalan depremzedelere dağıtması gereken çadırları, AHBAP Derneği'ne sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkartılan Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler sürüyor.

Son olarak Kızılay'a dair bir skandal daha kamuoyunda gündem oldu.

YÜKSEK MİKTARDA ARSENİK TESPİT EDİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay’ın maden suyunda insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek miktarda arsenik (ağır metaller) tespit edildiği ortaya çıktı.

Habere göre Kızılay, Afyon’daki fabrikasında ürettiği maden suyunu 2019’da Migros Market’e sattı. Migros, Kızılay’dan aldığı maden sularını 28 Mayıs 2019’da bir özel laboratuvarda analiz ettirdi.

Analiz sonucunda ise maden suyundaki arsenik oranının sınır değerinin iki katı olduğu belirtildi. Belgelerde maden suyu için arsenik sınır değerinin en fazla 10 mikrogram\litre olması gerektiği ancak Kızılay’ın maden suyunda 20 mikrogram\litre arsenik tespit edildiği belirtildi.

Laboratuvar, maden suyunun halk sağlığı için uygun olmadığını belirttiği analiz sonuçlarını Migros’a gönderdi.

76 BİN ŞİŞE İADE EDİLDİ

Migros’un Muğla’daki deposundan 32 palet olarak ifade edilen yaklaşık 76 bin şişe maden suyunun Kızılay’a iade süreci başlatıldı. Migros, Kızılay’dan Muğla deposunda bulunan 2 tır maden suyunu iade alması istendi.

Migros’un kurum içi yazışmalarında “Depoda alan sıkıntısı yaşandığı, Kızılay’ın ‘bloke edilen’ maden sularını teslim alması’ gerektiği” ifade edildi. Migros’un ülke genelindeki diğer depolarından ne kadar maden suyunu iade ettiği ise bilinmiyor.

ŞAHAN GÖKBAHAR'DAN SERT TEPKİ

Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaşananlara Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Çadır skandalından bu yana Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağıran Gökbakar, yaptığı son paylaşımda da Kınık'a sert tepki gösterdi.

Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Evde Kızılay maden suyu içerdik. Oğlum da isterdi, ona da içirirdim. BirGün gazetesinde çıkan haberle midemiz bulandı, hepsini attırdım. Afyon üretim tesisindeki pislik, küf, yosun! Rezalet. Yönetim K. Başkanı kim? Tabi ki 'Yarışmayan Kerem'. Sen hala istifa etmedin mi yakışıklı?"