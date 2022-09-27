Şahan Gökbakar'dan 'Atatürk' paylaşımı: 'Bizi çekip çıkarttığın karanlıkları gördükçe…'

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya yaptığı hesabında “Büyük adamsın Mustafa Kemal Atatürk!” paylaşımı yaptı. Gökbakar’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 14:32
Şahan Gökbakar'dan 'Atatürk' paylaşımı: 'Bizi çekip çıkarttığın karanlıkları gördükçe…'
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan komedyen Şahan Gökbaka'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ünlü ismin paylaşımı Twitter paylaşımı binlerce beğeni aldı.

"VALLAHİ ÇOK BÜYÜK ADAMSIN"

Gökbakar paylaşımında, “Büyük adamsın Mustafa Kemal Atatürk! Bizi çekip çıkarttığın karanlıkları gördükçe… Vallahi sen çok büyük adamsın” ifadelerini kullandı.

Gökbakar’ın paylaşımın altında takipçilerinden yorum yağdı. Öte yandan, paylaşım 130 binden fazla beğeni aldı.

Ünlü komedyenin paylaşımı şu şekilde:


Şahan Gökbakar Atatürk Paylaşım sosyal medya

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