Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a sert yanıt
Oyuncu Şahan Gökbakar, kendisine "Sen maşa gibi kullanılıyorsun" diyen Hakan Ural'a cevap verdi. Gökbakar, "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar veriyor" dedi.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hakan Ural, Kanal D'de yayınlanan programında Şahan Gökbakar'ı hedef almış, "Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.
GÖKBAKAR'DAN YANIT
Gökbakar Ural'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Gökbakar, "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar verip, toplumun gözünde değersiz olduğumu söyleyip hakaretler yağdırıyor. Değişik bir televizyonculuk anlayışı ve ne yaman bir çelişki" ifadelerini kullandı.
Kanal D filmlerimi yayınlamak için Milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşagında sunucusu bana aklınca ayar verip,toplumun gözünde değersiz olduğumu soyleyip hakaretler yağdırıyor.?? Değişik bir televizyonculuk anlayışı ve ne yaman bir çelişki...????— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) August 27, 2022
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