Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a sert yanıt

28 Ağustos 2022 Pazar, 07:57

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hakan Ural, Kanal D'de yayınlanan programında Şahan Gökbakar'ı hedef almış, "Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKBAKAR'DAN YANIT

Gökbakar Ural'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gökbakar, "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar verip, toplumun gözünde değersiz olduğumu söyleyip hakaretler yağdırıyor. Değişik bir televizyonculuk anlayışı ve ne yaman bir çelişki" ifadelerini kullandı.