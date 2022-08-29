Şahan Gökbakar'dan 'Gülşen' paylaşımı: 'Serbest bırakılmamış ki...'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:03

Dört ay önce verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

Dilekçede, Gülşen'in, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı ve tutuklamanın hiçbir koşulu gerçekleşmediği halde haksız ve hukuka aykırı kararla tutuklandığı belirtilmişti. Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.

'EV HAPSİ' KARARI İLE TAHLİYE

Gülşen'in tutukluluğuna itiraz talebi bugün karara bağlandı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme tahliye gerekçesinde, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunmasını, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleri ile sağlanabileceğini belirtti.

GÖKBAKAR'DAN KARARA TEPKİ: 'SERBEST KALMAMIŞ Kİ...'

Gülşen'in ev hapsi şartıyla serbest kalmasına tepki gösteren ilk isim ise oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla mahkeme kararını eleştirdi.

Ünlü komedyen, şu sözleri kullandı:

"Gülşen serbest bırakılmamış ki. Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis."