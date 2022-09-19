Şahan Gökbakar'dan LGBTİ+ karşıtı yürüyüşe tepki: 'Yolunuz yol değil, doğrunuz doğru değil'

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:25

Komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul Valiliği'nin izin verdiği, RTÜK’ün sitesinde, kamu spotu adı altında tavsiye edilen, Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun LGBTİ+ bireyleri hedef alan 'Büyük Aile Buluşması' mitingine tepki gösterdi.

"HER İNSAN EŞİTTİR"

Şahan Gökbakar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız sokak ortasında katledilirken yürümediniz. Ufacık çocuklarımıza tecavüz edilirken yürümediniz. Şimdi LGBT'ye karşı yürüyüş öyle mi? Yürüyün, ama şunu unutmayın yolunuz yol değil, doğrunuz doğru değil... Her insan eşittir, ayıp ediyorsunuz! Vicdan diliyorum... "

"SANAT DÜNYASINDAKİ LGBT+ BİREYLER NEDEN SESİNİZ ÇIKMIYOR?"

Gökabakar, diğer paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar boyu gündüz kuşaklarında yer alan, jürilerde altın tahtlarda oturan, bilinen, bilinmeyen ya da bilinmediğini sanan, sanat ve eğlence dünyasındaki LGBT+ bireyler neden sesiniz çıkmıyor? Savunsanıza, 'biz de insanız biz de eşit yurttaşlarız' desenize...

Her koşulda eşitlik, demokrasi ve özgürlüklerden bahseden, her bulduğuyla helalleşen, insan haklarını savunan muhalefet liderleri, siyasetçiler nerdesiniz? Savunsanıza, 'insan insandır herkes eşittir' desenize... Neden sesiniz çıkmıyor?

Devlet yetkilileri olarak her bir yurttaşınızı eşit görmekle mukellefsiniz. Bu ülkede yaşayan her insan eşittir. Nasıl bir grup vatandaşın, başka eşit vatandaşlara nefret içeren ve yaşam hakkını sorgulayan bir organizasyonuna müsade edersiniz? Hukuk ve adalet nerede?"

MUHALEFETE TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü komedyen, nefret yürüşü konusunda muhalefetin sessiz kalmasını da eleştirerek, şöyle konuştu:

"Dönemine göre kim eziliyorsa bağırıyor, geri kalanlar susuyor. Devran dönüyor, bu sefer başkaları eziliyor, ama yine herkes susuyor. Kimse kendinden olmayanın derdine ses vermiyor. Bu yüzden bir adım ilerleyemiyoruz.

Sen adalet yürüyüşü yap, 400 kilometre yol yürü; adalet adalet diye... Ama bugün yapılan açık bir adaletsizliğe ses çıkarma... Daha çok yolunuz var demek ki.

Şu anki siyasi partiler gazlı içecekler gibi; ambalajlar, renkler, esanslar farklı ama hepsi sağlığa zararlı..."