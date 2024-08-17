Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaylar sonrasında, ünlü komedyen Şahan Gökbakar sessiz kalmadı.
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın meclis kürsüsünden sarf ettiği "Sizin utanmanız yok" ifadesine öfkelenen AKP'li Alpay Özalan'ın fiziki saldırıda bulunması, siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Son zamanlarda yaptığı toplumsal ve siyasi yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar, bu olay karşısında da tepkisini dile getirdi.
Gökbakar, Şık ve Özalan arasındaki gerginliğe dair düşüncelerini X platformundaki paylaşımıyla takipçileriyle paylaştı:
"1 kişiye 10 kişi saldıranlara ne denir?"
1 kişiye 10 kişi saldıranlara ne denir?— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) August 16, 2024
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