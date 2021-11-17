Sahnede hayranının yüzüne idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi
Konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, özür mesajı yayınladı. Urista, "Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok zorlamıştım" dedi.
ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen rock festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yapan Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, tepkilerin ardından özür diledi.
Urista, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Selam millet. Daytona'daki Rockville metal festivalindeki performansım hakkında konuşmak istiyorum. Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok fazla zorlamıştım" ifadelerini kullandı.
'HAYRANLARIMI HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'
Urista, şöyle devam etti:
"Ailemi, grubumu, hayranlarımı her şeyden çok seviyorum ve yaptığım şeyden bazılarının incindiğini veya gücendiğinin farkındayım. Onlardan özür dilerim ve onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum."
'Kalp kıran bir sanatçı olmadığını' belirten Urista, 'her zaman müziğe öncelik vermek istediğini' de sözlerine ekledi.
Şarkıcı, ayrıca hayranlarına sevgi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.
NE OLMUŞTU?
Geçen günlerde ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki toplamıştı.
Olayın ardından özür mesajı yayınlamak zorunda kalan grup, "Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" açıklamasını yapmıştı.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye yanıt geldi
- Çarpıcı yorum: 1 milyon TL'ye almak hayal olacak
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Onlarca sıfır aracı görünce şoke oldular