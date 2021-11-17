Sahnede hayranının yüzüne idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:21

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen rock festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yapan Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, tepkilerin ardından özür diledi.

Urista, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Selam millet. Daytona'daki Rockville metal festivalindeki performansım hakkında konuşmak istiyorum. Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok fazla zorlamıştım" ifadelerini kullandı.

'HAYRANLARIMI HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'

Urista, şöyle devam etti:

"Ailemi, grubumu, hayranlarımı her şeyden çok seviyorum ve yaptığım şeyden bazılarının incindiğini veya gücendiğinin farkındayım. Onlardan özür dilerim ve onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum."

'Kalp kıran bir sanatçı olmadığını' belirten Urista, 'her zaman müziğe öncelik vermek istediğini' de sözlerine ekledi.

Şarkıcı, ayrıca hayranlarına sevgi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki toplamıştı.

Olayın ardından özür mesajı yayınlamak zorunda kalan grup, "Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" açıklamasını yapmıştı.