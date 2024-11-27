Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:18

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:18

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar banknotları nedeniyle panik yaşanıyor. Bu sahte paraların, yazılım güncellemesi yapılmamış para sayma makineleri ve ATM'ler tarafından dahi ayırt edilemediği belirtiliyor. Peki, Sahte dolar nasıl anlaşılır? Doların sahte olup olmadığını anlama yöntemleri neler?

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Sahte dolar kağıt kalitesinden, doların şeklinden, renginden ve şeridinde yazan USA yazısından tespit edilir. Paranın ipi içinde yazı bulunması gerekir. Sahte paralarda bu özelliği taklit edemezler. Bu nedenle de elinize geçen parayı ışığa tutarak yazılar yazan güvenlik şeridine dikkatli bir şekilde bakmanız gerekir. Şeritte USA yazısı ve banknotun tutarının yazması gerekir.

DOLARIN SAHTE OLMADIĞINI ANLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Doları ışığa tutmanız gerekir. 10, 20 ve 50 dolarlık banknotların sağ üst köşesinde ışığa tuttuğunuz zaman renk değiştiren bir bant yer alır. Portrenin etrafında bulunan çizgiler düz gider. Bu çizgiler, buğulu ya da yamuk görünüyorsa dolarınız sahtedir. 2, 5, 20 ve 10 ABD Doları banknotlarda kupür değerleri yazı olarak yazılmış halde bulunur ve yanında ‘USA‘ ibaresi yer alır.

1996 yılının öncesinde ABD dolarında emniyet şeridi bulunmuyordu. 1996 yılından sonra üretilen dolarlara emniyet şeridi konulmaya başlandı.

Dolar banknotlarının ön ve arka yüzünde intaglio baskı tekniği kullanılarak kabartma baskı uygulanmıştır. Banknotlar üzerinde yer alan portreler, seri numaraları ve bazı yazılar intaglio baskı tekniği kullanılarak basılmıştır. Banknot üzerinde parmaklarımızı dolaştırdığınız zaman kabartma baskıyı rahatlıkla hissedebilirsiniz.