Vedik astroloji nedir? Vedik Astrolojiye göre hangi burçsunuz?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:03

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:03

Vedik astroloji, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve kökeni Hindistan’a dayanan kadim bir astroloji sistemidir. Sanskritçe’de "Jyotish" (ışık bilimi) olarak bilinen bu sistem, Batı astrolojisinden farklı olarak, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerini daha detaylı bir şekilde analiz eder.

Vedik Astroloji ile Batı Astrolojisi Arasındaki Farklar

Zodyak Sistemi: Batı astrolojisi tropikal zodyak kullanırken, Vedik astroloji sideral zodyak sistemini temel alır. Bu, burç hesaplamalarında birkaç derecelik kaymaya neden olur.

Burçların Kapsamı: Vedik astrolojide burcunuz, Batı astrolojisindeki burcunuzdan bir önceki burç olabilir. Örneğin, Batı astrolojisine göre Koç olan biri, Vedik astrolojide Balık olabilir.

Nakshatralar (Ay Takımyıldızları): Vedik astroloji, 27 ay takımyıldızını (nakshatra) da burç yorumlarına dahil ederek daha spesifik sonuçlar sunar.

Vedik astrolojide burçların özellikleri

Mesha Rashi (Koç) – 14 Nisan – 14 Mayıs

Koç burcu, Mesha Rashi adıyla bilinir. Bu burç altında doğan kişiler cesur, enerjik ve liderlik vasıflarına sahiptir. Hedef odaklı olmaları ve hırslı doğaları, onları öncü pozisyonlara taşır.

Vrishabha Rashi (Boğa) – 15 Mayıs – 14 Haziran

Vrishabha Rashi olarak bilinen Boğa burcu, sabır ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Bu kişiler, güçlü karakterleri ve kararlılıklarıyla tanınır. Aynı zamanda güvenilirlikleriyle çevrelerinde saygı görürler.

Mithuna Rashi (İkizler) – 15 Haziran – 15 Temmuz

Mithuna Rashi, iletişim yeteneği ve zeka ile ilişkilendirilir. Bu burçta doğanlar, hızlı düşünen, öğrenmeye açık ve uyumlu kişilikleriyle dikkat çeker.

Karka Rashi (Yengeç) – 16 Temmuz – 15 Ağustos

Yengeç burcu, Vedik astrolojide Karka Rashi olarak bilinir. Bu burç mensupları, duygusal hassasiyetleri, koruyucu yapıları ve ailelerine olan bağlılıklarıyla tanınır.

Simha Rashi (Aslan) – 16 Ağustos – 15 Eylül

Simha Rashi, Aslan burcunun Vedik astrolojideki ismidir. Bu burç altında doğanlar, özgüvenleri, cömertlikleri ve doğal liderlik özellikleriyle öne çıkar.

Kanya Rashi (Başak) – 16 Eylül – 15 Ekim

Başak burcu, Kanya Rashi adıyla bilinir. Düzenli ve detay odaklı kişilikleriyle bilinen bu kişiler, pratik zekâları ve analiz yetenekleriyle çevrelerinde fark yaratır.

Tula Rashi (Terazi) – 16 Ekim – 15 Kasım

Tula Rashi, adalet ve dengeyi simgeler. Terazi burcunda doğanlar, ilişki kurma yetenekleri, diplomasi becerileri ve adil yaklaşımlarıyla tanınır.

Vrischika Rashi (Akrep) – 16 Kasım – 15 Aralık

Akrep burcu, Vrischika Rashi adıyla bilinir. Bu burç mensupları, yoğun duygulara, güçlü iradeye ve gizemli bir auraya sahiptir.

Dhanus Rashi (Yay) – 16 Aralık – 13 Ocak

Dhanus Rashi, Yay burcunun Vedik astrolojideki karşılığıdır. Bu kişiler, maceracı ruhları, iyimser yaklaşımları ve keşfetme arzularıyla bilinir.

Makara Rashi (Oğlak) – 14 Ocak – 12 Şubat

Oğlak burcu, Makara Rashi olarak adlandırılır. Bu burç altında doğanlar, disiplinli, azimli ve kararlı doğalarıyla tanınır. Hedeflerine ulaşmada gösterdikleri kararlılık onları başarıya taşır.

Kumbha Rashi (Kova) – 13 Şubat – 14 Mart

Vedik astrolojide Kova burcu, Kumbha Rashi olarak bilinir. Bu burç mensupları, yenilikçi fikirleri, toplumsal duyarlılıkları ve özgür düşünceleriyle dikkat çeker.

Mina Rashi (Balık) – 15 Mart – 13 Nisan

Balık burcu, Mina Rashi adıyla anılır. Bu burç altında doğanlar, yaratıcı zekâları, hayal gücü ve duyarlılıklarıyla tanınır. Sanatsal ve spiritüel alanlarda öne çıkarlar.