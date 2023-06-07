Apple, ABD ordusuna AR gözlükleri üreten şirketi satın aldı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:31

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:31

Apple, 5 Haziran’da ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu tanıttı. Önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği açıklanan gözlüğün “gerçek kabiliyetleri” merakla beklenirken, şirketten bir haber daha geldi.

Şirket, artırılmış gerçekliği ne kadar ciddiye aldığını tekrar kanıtlar bir şekilde bir AR şirketini bünyesine kattı. Üstelik bu şirketin ABD ordusu ve diğer şirketler için başlıklar üreten “Mira” olduğu paylaşıldı.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Webtekno'nun aktardığı söz konusu satın alım, ilk olarak The Verge tarafından Mira CEO’sunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuldu. Haberlerin yayılmasıyla birlikte Apple da konuya ilişkin açıklama paylaşarak satın alımı doğruladı.

Apple ve Mira arasında yapılan anlaşmanın tam olarak neleri kapsadığıysa henüz gizemini koruyor. Söz konusu satın alımda Mira’nın tamamen Apple bünyesine mi katıldığı, artık sadece Apple’a mı çalışacağı, satın alımın ne kadara mâl olduğu gibi detaylar şu anlık sır. Paylaşılan tek detay, en az 11 Mira çalışanının Apple bünyesine katıldığı.

Mira, daha önce ABD Hava Kuvvetleri ve 702 bin dolarlık bir anlaşmayla ABD Deniz Kuvvetleri ile birlikte çalışmıştı. Şirket, Hava Kuvvetleri ile yaptığı çalışmada yeni Prism Pro başlığını kullanmış, bu başlık ile en kritik bilgilerin anlık olarak pilota sunulabileceğini söylemişti.

Şirketin yaptığı bir diğer büyük anlaşma ise Nintendo World ile idi. Bu anlaşmayla birlikte Japonya ve Los Angeles’taki Universal Studios tematik parklarında Mario Kart temalı başlıklar kullanıma sunulmuştu.