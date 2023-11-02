Sahte mi, yoksa gerçek mi? Gökyüzündeki 'dev iskelet' gündem oldu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:41

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:41

Dubai basınına göre iskelet, drone şirketi Geoscan tarafından gerçekleştirilen Cadılar Bayramı gösterisinin bir parçası olarak sunuldu.

Drone iskeletin video klipleri İnternette viral oldu. Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, görüntüleri "vay be" sözüyle paylaştı.

ŞÜPHELER...

Öte yandan, video klip yakından incelendiğinde, iskeletin ayaklarının yoldan geçenlere oldukça yakın olduğu görülüyor.

Dubai’s Halloween drone show is insane pic.twitter.com/ChxOUZ90iQ — Dexerto (@Dexerto) November 1, 2023

Harper's Bazaar Arabia'nın haberine göre, bazı kaynaklar bu sebeple video görüntülerinin gerçek olup olmadığını sorguladı.

DEV BARBİE SAHTE ÇIKMIŞTI

İlk sosyal medya videosunun, drone üreticisi Geoscan tarafından TikTok'ta yayınlandığı belirtildi.

Geoscan kendisini, dünya çapında tamamladığı 130'dan fazla proje ile "dünyanın bir numaralı drone gösterisi sağlayıcısı" olarak tanımlıyor.

Dubai daha önce de BAE merkezli yaratıcı içerik ve sosyal medya ajansı Eye Studio tarafından oluşturulan dev Barbie bebeğin sahte videosu ile gündeme gelmişti.