Dünyanın en büyük drone'u GFQ tanıtıldı! İşte özellikleri

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:50

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:50

Drone üreticisi olan pek çok firma, daha küçük ya da daha hafif modeller geliştirmek için çaba harcıyor. Zaten belli bir boyutun ya da ağırlığın üstündeki drone'lar, yasal sınırlamalara da takılabiliyor. Öte yandan ne pazardaki trendler ne de yasal kısıtlamalar, Manchester Üniversitesi'nden bilim insanlarına engel olamadı.

KARTON BENZERİ BİR MALZEME TERCİH EDİLDİ

Bir grup bilim insanı, devasa boyutlara sahip bir drone üretmeyi başardı. Kanatları arasındaki mesafe tam 6,4 metre olan 24,5 kilogramlık drone, bazı ilginç özelliklere de sahip. Öyle ki bu drone, en temelinde kartondan imal edildi. Dünyanın en büyük drone'unda böyle bir şey tercih edilmesinin nedeni ise maliyetlerden kurtulmak değil. Ekip, avantajlı hâle gelmek için böyle bir tercihte bulundu.

Webtekno'da yer alan ayrıntılara göre karton benzeri bir malzeme olan fotoblok kullanan mühendisler, yaptıkları drone'un adını da GFQ (Giant Foamboard Quadcopter) koydular. 5 mm kalınlık değerine sahip olan fotobloklar, yapısal bütünlük ve azaltılmış ağırlık açısından GFQ'ya avantaj sağladı.

Ayrıca fotobloklar sayesinde GFQ'yu kolayca sökmek ve yeniden birleştirebilmek mümkün oldu. Ve elbette fotoblok, oldukça çevreci bir malzeme. Karbonfiber gibi materyaller pek de geri dönüştürülemiyor ancak fotobloklar ve kartonlar, çok büyük oranda geri dönüşümde kullanılabiliyor.

Manchester Üniversitesi'nden Havacılık Mühendisliği bölümü profesörü Bill Crowther, "Fotoblokla çalışmak öğrencilerin yenilikçi yapısal tasarımlar yapması için özel bir öğrenme fırsatı sunuyor.

Materyal her ne kadar kendi ağırlığına göre kuvvetli olsa da yapısal potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli mühendislik becerileri göstermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı. Profesör ayrıca "Bu tasarımla 25 kiloluk bir hava aracını birkaç tane stratejik olarak yerleştirilmiş kâğıdı kullanarak bir arada tutabiliyorsanız bu da bir sanattır." diye ekledi.