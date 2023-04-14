Sahur yaklaştıysa bu pratik hamur işi tarifi iş görüyor... Çok da doyurucu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 18:56

Güncelleme: 14.04.2023 - 19:20

Sahur için doyurucu ne yapılır? Mutfak konusunda en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Karadeniz yöresinin meşhur lezzeti kaygana doğru bir tercih olacak. Krep ve omlet lezzetlerinin birleşiminden oluşan kaygana peki nasıl yapılır? Sahur için fazla vaktiniz kalmadıysa kaygana tarifini mutlaka denemelisiniz.

Öncelikle sadece 15 dakikada hazırlanan kaygana tarifiyle ilgili detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kaygana Nedir?

Peki, kaygana nedir? Türk Dil Kurumu’nda Kaygana’nın anlamı iki şekilde verilir:

Omlet.

Yumurta çalkanarak yapılan bir tatlı türü.

Kastamonu’da Çırpılmış yumurtaya batırılan ekmekler kızgın yağda kızartılır. Buna yörede "kaygana" denir.

Kaygana az malzemeyle hazırlanan, sabah kahvaltıları için omlet ve gözleme arasında bir tat sağlayan lezzeti sağlar. Karadeniz Bölgesinde kayan, kayağna gibi isimlerle de kullanılır.

Trabzon Kayganası

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte; En hızlı yapılan kaygana tarifi paylaşıldı. İşte o tarif.

3 yumurta

Yarım demet maydanoz

2 baş yeşil soğan

1 su bardağı un (buğday unu)

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı pul biber

½ su bardağı süt

½ su bardağı su

Malzemeler

2 demet nane

2 demet maydanoz

2 demet taze soğan

3 yumurta

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Biber

Kaygana

Nasıl Yapılır?

Tarifin yapılışı ise geleneksel Trabzon mutfağında şöyledir: Yumurtalar bir kaseye kırılır.

Çırpıldıktan sonra tuz, un, karbonat katılır ve karıştırılır. İnce şekilde kıyılan maydanozlar eklenir.

Azar azar su eklenerek yoğrulur. Burada amaç boza kıvamında bir hamura ulaşmaktır. Bir tavaya (tercihen teflon tava) tüm yüzeyini kaplayacak kadar sıvıyağ konur.

Yağ kızınca hamurdan bir dolu kepçe alıp, tavaya bütün olarak dökülür. Kalınlığı yaklaşık 1 santimetre kadar olmalıdır. Orta ateşte iki tarafı kızartılır.