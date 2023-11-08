Sakarya'da rekor üretim: 5 aylık hasat döneminde 500 ton...

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:56

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:56

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Kuzuluk’ta hayata geçirilen merkez, 25 dönüm kapalı alan üzerinde jeotermal ısıtmalı seracılıkla yıl boyu bir tarım fabrikası gibi üretim yapıyor. Merkez içinde yıl boyunca 8 çeşit domates yetiştiriliyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mayıs ve eylül arası 500 ton domatesi üretimiyle rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Ayrıca, 2023 ocak ayında dikimi gerçekleştirilen fide sayısının 65 binden 90 bine çıktığını ifade eden Yüce, "Hasada başladığımız mayıstan bu yana 500 tonu aştı. 11 ay önce dikilen aynı fidenin hasat süreci devam ediyor ve üretimimiz daha da artacak" dedi.

Yüce, dünyanın dört bir yanından misafir ağırladıklarını ve projelerin örnek olduğunu ifade ederek, "Kısa sürede tarımda dünyanın tanıdığı bir kent halinde geldik. Çeşitli ülkelerden, dünya şehirlerinden sadece projelerimizden ilham almaya gelen heyetler var. Bu yüzden Tarım Şehri Sakarya sloganımız artık çok belirgin hamdolsun. Bu zengin toprakları memleket için katma değere dönüştürmek en öncelikli hedefimizdir. Allah'ın hediyesi olan tabiat cenneti Sakarya'mızı meyve, sebze ve tüm tarım ürünlerinin markalaştığı bir üretim üssü yapmak istiyoruz. Üretmeye, kazanmaya ve Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.