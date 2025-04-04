Haftanın eleme adayları belli oldu: Konseyde son isim belirlendi...
Survivor All Star'da 3 Nisan'da dokunulmazlık oyununu kazanan takımın ardından haftanın son eleme adayı 4 Nisan'da gerçekleştirilen konseyin ardından belli oldu. İşte bu haftanın eleme adayları...
Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Erkekler haftasında son eleme adayı da belli oldu. İşte bu haftanın eleme adayları...
HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU...
Haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre oldu.
ADAYA SON VEDA EDEN İSİM TUĞBA OLMUŞTU
Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.
Etiketler: #survivor #Eleme Adayı #eleme
En Çok Okunan Haberler
-
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- Sedat Peker'den sürpriz 'Bahçeli' hamlesi
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Turpun büyüğü Başakşehir'in heybesindeymiş
- Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması
- Olağanüstü kurultayda bir aday daha!
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!
- 'Sesinden' rahatsız olmuş!
- 'Ankara ve İstanbul'da ofis kuracağız'
- Erdoğan'ın eski metin yazarının o ifadeleri gündemde!