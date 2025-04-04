Haftanın eleme adayları belli oldu: Konseyde son isim belirlendi...

Yayınlanma: 04.04.2025 - 23:53

Güncelleme: 04.04.2025 - 23:53

Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Erkekler haftasında son eleme adayı da belli oldu. İşte bu haftanın eleme adayları...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU...

Haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre oldu.

ADAYA SON VEDA EDEN İSİM TUĞBA OLMUŞTU

Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.