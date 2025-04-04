Haftanın eleme adayları belli oldu: Konseyde son isim belirlendi...

Survivor All Star'da 3 Nisan'da dokunulmazlık oyununu kazanan takımın ardından haftanın son eleme adayı 4 Nisan'da gerçekleştirilen konseyin ardından belli oldu. İşte bu haftanın eleme adayları...

Haftanın eleme adayları belli oldu: Konseyde son isim belirlendi...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 23:53

Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Erkekler haftasında son eleme adayı da belli oldu. İşte bu haftanın eleme adayları...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU...

Haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre oldu.

ADAYA SON VEDA EDEN İSİM TUĞBA OLMUŞTU

Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.


Etiketler: #survivor #Eleme Adayı #eleme

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