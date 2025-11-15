NOW ekranlarının yeni dizisi Sakıncalı'da Didem karakterine hayat veren Miray Akay'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin Didem'i Miray Akay kimdir? Miray Akay kaç yaşında, nereli?
MİRAY AKAY KİMDİR?
Miray Akay 17 Temmuz 2000 tarihinde Ukrayna'da, Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneden doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.
Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başladı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.
MİRAY AKAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2010 - Bitmeyen Şarkı
2013 - 20 Dakika - Duru Halaskar
2014 - Benim Adım Gültepe - Gülten
2015-2016 - Güneşin Kızları - Peri
2017 - Dayan Yüreğim - Nazlı
2018 - Bizim Hikaye - Zeynep Elibol
2018 - Servet - Narin
2020-2021 - Zümrüdüanka - Meliha Kuloğlu
2021-2022 - Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs: Zafere Doğru - Pembe Dereli
2022 - Ah Nerede - Seray
2022-2023 - Kuruluş Osman - Alçiçek Hatun
2024 - Güzel Aşklar Diyarı - Sema Dervişoğlu
2025 - Sakıncalı - Didem
MİRAY AKAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2013 - Kelebeğin Rüyası - Mediha'nın Kardeşi
2013 - Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 - Nihan
2014 - Halam Geldi - Reyhan
2014 - Balık - Deniz