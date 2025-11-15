NOW ekranlarının yeni dizisi Sakıncalı'da Didem karakterine hayat veren Miray Akay'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin Didem'i Miray Akay kimdir? Miray Akay kaç yaşında, nereli?

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay 17 Temmuz 2000 tarihinde Ukrayna'da, Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneden doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.

Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başladı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

MİRAY AKAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2010 - Bitmeyen Şarkı

2013 - 20 Dakika - Duru Halaskar

2014 - Benim Adım Gültepe - Gülten

2015-2016 - Güneşin Kızları - Peri

2017 - Dayan Yüreğim - Nazlı

2018 - Bizim Hikaye - Zeynep Elibol

2018 - Servet - Narin

2020-2021 - Zümrüdüanka - Meliha Kuloğlu

2021-2022 - Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs: Zafere Doğru - Pembe Dereli

2022 - Ah Nerede - Seray

2022-2023 - Kuruluş Osman - Alçiçek Hatun

2024 - Güzel Aşklar Diyarı - Sema Dervişoğlu

2025 - Sakıncalı - Didem

MİRAY AKAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2013 - Kelebeğin Rüyası - Mediha'nın Kardeşi

2013 - Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 - Nihan

2014 - Halam Geldi - Reyhan

2014 - Balık - Deniz