Yayınlanma: 20.10.2024 - 14:01

Güncelleme: 20.10.2024 - 14:01

Devrim Yakut'un hayatı merak ediliyor. NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizinin kadrosunda yer alan Yakut'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin Sara'sı Devrim Yakut kim, kaç yaşında, nereli? Devrim Yakut hangi dizi ve filmler oynadı? İşte ayrıntılar...

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Seher Devrim Yakut 27 Mayıs 1968 tarihinde doğdu.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü.

2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı yayımlandı.

DEVRİM YAKUT HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Manik Atak: Bihter Dinçel - Beşiktaş Kültür Merkezi - 2019

Ex-Press : Mustafa Avkıran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008

Kocasını Pişiren Kadın : Behiç Ak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006

Demir : Rona Munro - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Olağanüstü Bir Gece : Jerome Chodorov - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999

V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998

Silvan'lı Kadınlar : İsmail Kaygusuz - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Ayı ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Üçkâğıtçı : Orhan Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Midasın'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 1996

Romeo Juliet : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

Bozuk Düzen : Güner Sümer : Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Taziye : Murathan Mungan

Binali ile Temir : Murathan Mungan

Yaşasın Ölüm

DEVRİM YAKUT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1990 - Ortabeket (Hemşire Saliha)

1991 - Alim Dayı (Selim'in Karısı)

2011-2012 - Keşanlı Ali Destanı (Rukiye)

2012 - Annem Uyurken (Nuran)

2013 - Vicdan (Esma)

2013-2014 - Ben Onu Çok Sevdim (Naciye Aydan)

2014 - Analı Oğullu (Sidar)

2016-2017 - Cesur ve Güzel (Mihriban Aydınbaş)

2017 - Hayat Sırları (İnci Kuzgun)

2018 - Darısı Başımıza (Zerrin)

2019-2020 - Payitaht Abdülhamid (Cemile Sultan)

2021-2023 - Camdaki Kız (Gülcihan Koroğlu)

2021 - Şeref Bey (Solmaz)

2023-2024 - Kirli Sepeti (Canan Hanzade)

2023 - Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (Evrim)

2023 - Yaratılan (Ofelya)

2024 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Sara Hanım)

DEVRİM YAKUT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2011 - Lüks Otel (Frida)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Fikriye Onur)

2013 - Düğün Dernek (Hatice)

2014 - Sadece Sen (Hülya)

2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Saviye Koyuncu)

2015 - Bana Masal Anlatma (Selma)

2015 - Çalsın Sazlar (Suna)

2015 - 8 Saniye (Teyze)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Hatice)

2016 - Ekşi Elmalar (Ayda)

2016 -Dar Elbise (Gülen'in Annesi)

2017 - Salur Kazan:Zoraki Kahraman (Burla Hatun)

2017 - Aile Arasında (Mükerrem Kurt)

2018 - Hareket Sekiz (Neriman)

2020 - Baba Parası (Yakut)

2021 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (İclal)

2023 - Gün Batımına Birkaç Gün Kala (Fatma)