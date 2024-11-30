Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayımlanma tarihi belli oldu

Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:25

Güncelleme: 30.11.2024 - 16:25

NOW platformunun merakla beklenen dönem dizisi “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, izleyiciyi 1912 yılına götürüyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medyapım imzalı yapımda güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, pazar akşamları yayınlanacak. İlk bölümün 15 ya da 22 Aralık’ta ekrana geleceği konuşuluyor.

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU

Dizide, Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt ve Onur Durmaz gibi yıldız isimler yer alıyor. Ayrıca Meryem Uzerli, Rosa karakteriyle hikayeye renk katıyor.

TARİHE İZ BIRAKMIŞ İSİMLERİN HAYATI ELE ALINIYOR

Hande Altaylı tarafından kaleme alınan dizinin hikayesinde, Türk sanat ve edebiyat tarihine yön veren isimlerin hayatı işleniyor. Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), modern resmin öncülerinden Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral dizide yer buluyor.



Yönetmen Bahadır Karataş, görevini Koray Kerimoğlu’na devretti. Yeni tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte dizinin atmosferi daha net bir şekilde izleyicilere sunulacak.