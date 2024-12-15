Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:12

Güncelleme: 15.12.2024 - 19:12

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, izleyiciyi 1912'ye götürerek sırlar ve entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatacak. Peki, Şakir Paşa dizisindeki Şakir Paşa ve Cevat Şakir gerçekte kim?

ŞAKİR PAŞA DİZİSİNDEKİ ŞAKİR PAŞA GERÇEKTE KİM?

Şakir Paşa Ailesi, diziye adını veren Mehmet Şakir Paşa’nın aile fertlerinden oluşuyor. Kabaağaçlızade Mehmet Şakir Paşa olarak bilinen Mehmet Şakir Paşa, Kabaağaçlızase ailesine mensuptur. Mehmet Şakir Paşa, 1891-1895 yılları arasında sadrazamlık görevi yapmış olan Ahmed Cevad Paşa’nın kardeşi, aynı zamanda Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan roman ve hikâye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın babası olarak karşımıza çıkıyor.

1855 ve 1914 yılları arasında yaşayan Mehmet Şakir Paşa, babasının ve annesinin ölümüyle kimsesiz kaldı. Kimsesiz kaldıktan sonra ağabeyi Ahmed Cevad Paşa ile askeri bir okula verildi. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevlerde bulunan Mehmet Şakir Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde önemli işler üstlenmiştir.

1890 yılında Girit Valisi olarak atanan Mehmet Şakir Paşa, 1895 yılında ağabeyi Ahmed Cevad Paşa’nın sadrazamlık görevinden alınmasını protesto ederek devlet görevinden istifa etmiştir. Mehmet Şakir Paşa, Osmanlı’nın son dönemlerinde üstlendiği görevlerin yanında, yetiştirdiği sanatçı evlatları ve torunları Türk kültür ve sanat tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

ŞAKİR PAŞA NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Şakir Paşa Ailesi’nin reisi Mehmet Şakir Paşa’nın şüpheli ölümü o dönemde oldukça ses getirmiştir. Halikarnas Balıkçısı’nı hepimiz duymuşuzdur. Halikarnas Balıkçısı, Mehmet Şakir Paşa’nın oğlu Cevat Şakir Kabaağaçlı’dır. Bir Şakir Paşa Ailesi üyesi olan Cevat Şakir, 1914 yılında babası Şakir Paşayı gittikleri çiftlikte silahla vurarak öldürmüştür.

Babasının ölümüne sebep olan Cevat Şakir, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı fakat 7 yıl sonra serbest bırakıldı. O döneme damga vuran Mehmet Şakir Paşa’nın ölümünün kaza sonucu gerçekleştiği kaydedilmiştir.