Salçadaki küf sorunundan kurtarıyor! Üstelik salçayı aylarca koruyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 22:56

Güncelleme: 17.05.2023 - 22:56

Salçadaki küf sorunundan kurtaran yöntem meğer çok basitmiş. 1 çorba kaşığı zeytinyağını salçanın üzerine yedirin. Salçanız hem bozulmuyor hem küflenmiyor. Bu tekniği marketten aldığınız salçarda da evde yaptınız salçalarda da uygulayabilirsiniz.

EVDE DOMATES SALÇASI NASIL YAPILIR?

1 Litrelik kavanoz için

10 kg domates, (Tercihen salçalık)

2-2,5 yemek kaşığı kaya tuzu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

DOMATES SALÇASININ TARİFİ

Domatesleri yıkayın ve karbonatlı suda 10 dakika beklettikten sonra süzün.

Domatesleri iri iri doğradıktan sonra mutfak robotunda püre haline gelene dek karıştırın ve ince telli bir süzgeç yardımı ile tencereye süzün.

Süzmüş olduğunuz püreyi orta-yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Arada bir karıştırarak yoğunlaşana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. Bu sürecin sonunda ateşi kısın ve yoğun bir kıvam elde edene dek, arada bir karıştırarak 1 saat kadar daha pişirmeye devam edin. İstediğiniz kıvama gelince kaya tuzu ile zeytinyağını ekleyin. Birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın.

Salçayı geniş bir tepsiye yayıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuyunca sterilize edilmiş kavanozlara aktarın. Üzerlerine 1-2 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı döküp kapağını sıkıca kapatın.

DOMATES SALÇASININ PÜF NOKTALARI

Salçayı serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Salçayı tüketmek için ilk kez kapağını açtıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirip kapağını tekrar kapatarak kullanabilirsiniz.

Salçayı cam kavanozlarda hava almayacak şekilde saklayın.

Eğer salçayı uzun süre kullanmayacaksanız, üzerine bir parça tereyağı koyabilirsiniz.

Salçayı ağzı açık kaplarda kullanıyorsanız, streç film ile üzerini kapatarak küflenmesini önleyebilirsiniz.

Kaynak: lezzet.com.tr