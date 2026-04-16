Saldırılar sonrası yayın akışı değişti: Dizilerin yeni bölümleri bu akşam yok

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran okul saldırısının ardından televizyon kanallarının yayın planlarında değişikliğe gittiğini duyurdu.

Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam ekrana gelmeyeceğini belirtti.

Altuntaş, söz konusu kararın hem saldırının yarattığı toplumsal etki hem de düşük reklam gelirleri nedeniyle alındığını ifade etti. Buna göre birçok kanalda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınlar ya da alternatif içerikler izleyiciyle buluşacak.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılarda 1 öğretmen ile 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, olaylar Türkiye genelinde büyük üzüntü yaratmıştı. Saldırıların ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, bazı içeriklerin okulları hedef gösterdiği ve kamuoyunda endişeye yol açtığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine emniyet birimleri tarafından çok sayıda kişi hakkında işlem başlatılmış, sosyal medya hesaplarına erişim engelleri getirilmişti.