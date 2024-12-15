Salih Güney 'jigolo' tanımlamasına isyan etti: 'Beni gerçekten çok üzdü'

Yayınlanma: 15.12.2024 - 16:46

Güncelleme: 15.12.2024 - 16:46

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Salih Güney, doğum tarihi ve hakkında yapılan asılsız yorumlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin’e konuşan Salih Güney, Vikipedi’de doğum tarihinin yanlış yazılmasına tepki göstererek, “Doğum tarihim 1 Ocak 1945. Ancak Vikipedi’de 1943 olarak yazıyor. Kardeşim neden 1945 değil de 1943 yazıyorsun? Avukatım vasıtasıyla nüfus kağıdımı ilettim ancak hala düzeltmediler. Troller var, bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için uğraşıyorlar. Bu çok çirkin bir davranış. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, bizde ise tam tersi” dedi.

Salih Güney, geçmişte kendisiyle ilgili yapılan “jigolo” tanımlamasına da sitem etti. Gençlik yıllarında Amerikalı bir kadınla yaşadığı ilişkiye atıfta bulunarak, “16 yaşındaydım ve konservatuvar öğrencisiydim. Amerikalı bir kadınla ilişkim oldu. Bir kere olmuş bir şey bu, bana bazı şeyler aldı. Bunun üzerine jigololuk yaptı diye yazmışlar. Bu beni gerçekten çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Güney, kariyeri boyunca O Kadın, Güller ve Dikenler, Funda, Aşk Eski Bir Yalandı, Ağlayan Kadın, Utanç Kapıları ve Bir Genç Kızın Romanı gibi yapımlarda yer aldı.