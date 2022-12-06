Türk sinemasının jönüydü: Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Salih Güney'in son hali gündem oldu

06 Aralık 2022 Salı, 12:34

Usta aktör Salih Güney, bıçak altına yattı. Yıllar önce göz torbalarını aldırdığını belirten Güney, bu kez göz kapaklarına operasyon yaptırdı.

Ameliyat öncesi konuşan 77 yaşındaki sanatçı, “Sevenlerim, seyircim beni hep eski günlerdeki gibi genç ve yakışıklı görmek istiyor. Ben de bunun için ameliyat olmaya karar verdim. Estetiğe karşı değilim. İmkanı olan herkes yaptırsın” şeklinde konuştu.

"ARTIK BANA ROL VERMİYORLAR"

Uzun zamandır gerek ekrandan gerekse beyaz perdeden uzak kalan Salih Güney, muhalif duruşu nedeniyle yasaklı ilan edildiğini itiraf etti.

Bu sebeple kendisine artık rol teklif edilmediğini belirten Güney, “Ne olursa olsun ben doğru bildiğimi söylemekten vazgeçmem” dedi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Yeşilçam’ın gözde jönlerinden biri olan Güney, 100’ü aşkın film çevirdi, dönemin en önemli aktrisleriyle kamera karşısına geçti.

“Aşk-ı Memnu”da Behlül’ü canlandırdıktan sonra tüm Türkiye tarafından tanınan Güney'in son hali de sosyal medyada gündem oldu.