Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:10

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:10

İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra yaşamını yitiren Servet Polat’ın ölümüne dair soruşturmada işletme sahibi tutuklanmıştı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından işletmede kullanılan malzemelerden alınan numunelerde salmonella virüsüne rastlamıştı. Peki, Salmonella nasıl bulaşır? Salmonella'dan nasıl korunulur? Salmonella'nın tedavisi var mı?

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Salmonella, genellikle enfekte olmuş hayvanlar veya insanlarla temas yoluyla bulaşır. En yaygın bulaşma yolları şunlardır:

Çiğ veya Az Pişmiş Gıdalar: Çiğ yumurta, tavuk, et ve deniz ürünleri Salmonella taşıyabilir.

Kontamine Su: Temiz olmayan su kaynaklarından gelen bakteriler.

Hijyen Eksikliği: Ellerin yıkanmaması, enfekte hayvanlarla temas veya kirli yüzeylerden bulaşabilir.

Kirlenmiş Sebze ve Meyveler: Bakteri bulaşmış toprak veya su ile yetişen ürünler.

SALMONELLA'DAN NASIL KORUNURUZ?

Kaynağı belirsiz gıdalardan kaçının.

Süt ve süt ürünlerinin pastörize olmasına dikkat edin.

Sebze ve meyveleri iyice yıkayın.

İyi pişirilmiş gıdalar tüketin.

Hijyen kurallarına özen gösterin.

SALMONELLA'NIN TEDAVİSİ VAR MI?

Çoğu Salmonella enfeksiyonu, bağışıklık sistemi güçlü olan bireylerde 4-7 gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak, şiddetli vakalarda tedavi gerekebilir:

Hidrasyon: İshal nedeniyle kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol su tüketilmeli veya elektrolit solüsyonları kullanılmalıdır.

Antibiyotikler: Bağışıklık sistemi zayıf olanlar veya ağır enfeksiyon yaşayanlar için doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Tıbbi Müdahale: Şiddetli ishal, yüksek ateş veya kanlı dışkı durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.