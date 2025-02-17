Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:27

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:27

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in kalp krizi geçirdiği bildirildi. Deniz'in Kızıl Goncalar setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in Samar Dadgar mesleği ne?

SAMAR DADGAR KİMDİR?

Samar Dadgar 1994 yılında İran'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İran'da başlayan Samar Dadgar, İran'dan ayrıldıktan sonra eğitimine Avrupa'da devam etmiştir.

SAMAR DADGAR KİMLE EVLİ?

Samar Dadgar, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile evlidir. Çift, 2023 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.

SAMAR DADGAR’IN MESLEĞİ NEDİR?

Samar Dadgar, bir moda tasarımcısı olup, aynı zamanda House Of Galus markasının kurucusu ve sahibidir.