Adil Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Adil Yıldırım evli mi?

Kadın - erkek ilişkilerine dair yayımladığı videolarla tanına Adil Yıldırım, Danla Biliç'in YouTube programına konuşuldu. Peki, Adil Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Adil Yıldırım evli mi?

Adil Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Adil Yıldırım evli mi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:22

Danla Bilic'in YouTube programına konuk olan Adil Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Adil Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Adil Yıldırım evli mi?

ADİL YILDIRIM KİMDİR?

6 Ocak 1982 İstanbul doğumlu olan Adil Yıldırım, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra on yıl İtalya’da yaşadı.

Milano Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Birleşmiş Milletler Roma Ofisi’nde ve akabinde İtalya’da Roma ve Torino merkezli çeşitli özel şirketlerde çalışma hayatını sürdürdü.

ICF – Uluslararası Koçluk Federasyonu bünyesinde İlişki Koçu olarak eğitimlerini İtalya’da tamamlayan Adil Yıldırım, bir yandan da ortaokul yıllarından beri devam eden edebiyat merakını sürdürdü. Yıldırım’ın kimi eserleri, İtalya’da gazetelerin hafta sonu eklerinde ve internet bloglarında yayınlandı.


Etiketler: #Adil Yıldırım #ilişkiler

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