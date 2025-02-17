Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:04

Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar' ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel ölümünün 17. yılında anılıyor. Peki, Aysel Gürel kimdir? Aysel Gürel neden öldü? Aysel Gürel şarkıları

AYSEL GÜREL KİMDİR?

7 Şubat 1928’de Denizli‘de dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Gürel, savcıydı ve dönemin saygın isimlerinden biriydi. Çocukluğu Cumhuriyet‘in ilk yıllarında dört katlı bir Rum konağında geçen Gürel’in ailesi kültüre ve sanata büyük önem veriyordu. Gürel çifti Cumhuriyet balolarının da vazgeçilmez isimlerindendi. Babasının görevi dolayısıyla daha sonra Trabzon‘a taşındılar. Aysel Gürel sanat dünyasına ilk adımını henüz 15 yaşındayken Trabzon Halk Evi’nde attı. Daha sonra kendisiyle yapılacak olan bir röportajda konuyla ilgili olarak şunları söyleyecekti:

Lise yıllarında da oyunculuk tutkusu devam eden Gürel, klasik tiyatro eserlerinin sahne uyarlamalarında rol aldı. Bir oyununda İsmet İnönü de izleyicilerden biriydi. Zaman içinde oyunculuk sevgisi yerini edebiyata ve şiire bıraktı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Haşim, Pablo Neruda‘dan etkilenen Gürel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü kazandı. Mezuniyetinin ardından edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaya başladı.

Aysel Gürel; Sezen Aksu, Sertab Erener ve Nilüfer gibi Türk pop müziğinin en önemli isimlerinin seslendirdiği birçok şarkıya söz yazarı olarak imza attı. Gürel, iki aydır boğuştuğu akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı ardında bıraktığı eserleriyle ölümsüzdür.

1957 yılında Gürel ikinci çocuğuna yedi aylık hamileyken eşinden boşandı. Mehtap Ar‘ın doğmasıyla birlikte iki kızıyla birlikte kendisini zorlu bir yaşam mücadelesi geçirdi. Aysel Gürel marjnal ve renkli tavırlarının aksine annelik konusunda son derece disiplinliydi.

Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel’in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir. Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel’in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan’a iletilip albümde çıkış şarkısı olan “Sevdanın Son Vuruşu” isimli şiirdir.

Aysel Gürel “Firuze”, “Değer mi”, “Sarışınım” gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır. Aysel Gürel'in söz yazdığı şarkılar; Sezen Aksu, Tarkan, Yonca Lodi, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer ve Burcu Güneş başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır.

Ünlü sanatçının yine sanatçı olan kızları Müjde Ar ve Mehtap Ar annelerinin hayata gözlerini yummasının ardından vasiyetini dile getirdi. Mehtap Ar, Aysel Gürel'in vasiyetini şöyle sundu, “Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir."

AYSEL GÜREL'İN ÖZEL HAYATI

Gazeteci Vedat Ebrem‘le hayatını birleştirdi. 21 Haziran 1954‘te ilk çocukları Müjde Ar, gerçek adıyla Kâmile Suat Ebrem dünyaya geldi. 1957 yılında Gürel ikinci çocuğuna yedi aylık hamileyken eşinden boşandı. Mehtap Ar‘ın doğmasıyla birlikte iki kızıyla birlikte kendisini zorlu bir yaşam mücadelesinin ortasında bulan Gürel, bilinen marjnal tavırlarının aksine oldukça disiplinli bir anneydi. Kızlarını yetiştirirken kendi doğrularını farklı yollarla onlara göstermeye çalışan sanatçının anneliğiyle ilgili olarak Müjde Ar şunları söyleyecekti:

İki kızını tüm zor koşullara rağmen başarılı bireyler olarak yetiştiren, bu dönemde hayatına hiç erkek almayan, oldukça mazbut bir hayat süren Gürel, yemek parasını denkleştirmekte zorluk çekiyor ancak çocuklarına da edebiyat sevgisini aşılamak için çaba gösteriyordu. Çünkü kızlarının kitap okuması, doğru ve yeterli beslenmeleri kadar önemliydi sanatçı için.

AYSEL GÜREL NEDEN ÖLDÜ?

2007 Aralık ayında akciğer kanseri'ne yakalandı. 2 ay sonra 17 Şubat 2008'de hayatını kaybeti. Gürel vefat etmeden sadece 3 ay önce Aysun Kayacı ile beraber Pepsi reklamında oynamıştı.

Şarkıları

Aysel Gürel "Firuze", "Değer mi", "Sarışınım" gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır. Söz yazdığı şarkılar Sezen Aksu, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer ve Burcu Güneş başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir. Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan Sevdanın Son Vuruşu isimli şiirdir. Günümüzde hâlâ şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk popunu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk popuna bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.

Söz yazarlığını yaptığı şarkıları bulunduran albümler

Ajda Pekkan - Sevdim Seni (1981)

Ajda Pekkan - Ajda 90 (1990)

Ajda Pekkan - Ajda 93 (1993)

Asya - Asya (1994)

Asya - Asya (1996)

Nilüfer - Bir Selam Yeter (1985)

Nilüfer - Esmer Günler (1988)

Nilüfer - Yine Yeni Yeniden (1992)

Nilüfer - Ne Masal Ne Rüya (1994)

Nilüfer - Nilüfer'le (1997)

Pınar Aylin - Çöl Fırtınası

Burcu Güneş - Tılsım (2001)

Sezen Aksu - Firuze (1982)

Sezen Aksu - Sen Ağlama (1984)

Sezen Aksu - Git (1986)

Sezen Aksu - Sezen Aksu'88 (1988)

Sezen Aksu - Sezen Aksu Söylüyor (1989)

Sezen Aksu - Deliveren (2000) ve Şarkı Söylemek Lazım (2002)

Sezen Aksu - Gülümse (1991)

Zerrin Özer - Kırmızı (1986)

Zerrin Özer - Dayanamıyorum

Zerrin Özer - Dünya Tatlısı (1989)

Zerrin Özer - İşte Ben (1990)

Zerrin Özer - Bir Zerrin Özer Arşivi (2000)

Gökben - Severken Yoruldum (1989)

Hakan Peker - İlla Ki (2000)

Hakan Peker - Camdan Cama (1989)

Hakan Peker - Amma Velakin (1994)

Yonca Evcimik - Abone/Dansçı (1990)

Tayfun - Hadi Yine İyisin (1992)

Sertab Erener - Yolun Başı

Sertab Erener - Sakin Ol (1992)

Sertab Erener - Sertab (1999)

Sertab Erener - Turuncu (2002)

Aşkın Nur Yengi - Hesap Ver (1992)

Muazzez Ersoy - Nostalji 7-8-9 (1999)

Coşkun Sabah - Ağlamak İstiyorum / Anılar (1989)

Coşkun Sabah - Benimsin (1987)

Coşkun Sabah - Hatıram Olsun

Sinan Özen - Kar Tanesi (1991)

İzel-Çelik-Ercan - Özledim (1992)

Nalan - Of Aman (1994)

Selda Bağcan - Ziller Ve İpler - Akdeniz Şarkıları (1992)

Bülent Ersoy - Suskun Dünyam (1985)

Harun Kolçak - Beni Affet (1991)

Sibel Can - Bir Güneş Batışında (1991)

Nükhet Duru - Sevda (1986)

Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu (2010)

Tarkan - 10 (2017)

Sezen Aksu - Sarışın

Jale - Son Geceler (1993)

Jale - Beni Hatırlarsın (1996)

Jale - Yüreğimin Şarkıları (1999)

Mazhar Fuat Özkan AGU (2006)

Yonca Lodi Yolumu Bulurum (2007)

Tarkan Adımı Kalbine Yaz (2010)

Funda Arar Aşkın Masum Çocukları (2011)

Kubat İyi Olacaksın (2013)

Kitapları

Şiir ... Şimdi (Kaplan Kozanoğlu ile birlikte)

Filmleri

Yurda Dönüş (1952)

Tek Kollu Canavar (1954)

Meyhane Köşeleri (1954)

Üvey Ana (1971) Aysel

Mıstık (1971)

Gümüş Gerdanlık (1972)

Silemezler Gönlümden (1974)

Hop Dedik Kazım (1974)

Öyle Olsun (1976) Ayşen’in Annesi

Tantana Kardeşler (1976)

Kaybolan Saadet (1976)

Arzu (1976)

Yansın Bu Dünya (1977) Hacer

Vur Gözünün Üstüne (1977)

Enayiler Kralı (1977)

Bir Tanem (1977)

Aşk Dönemeci (1977)

Kan (1977)

Beyaz Kuş (1977)

Kupa Kızı (1986)

Ağır Roman (1997) Puma Zehra

Fosforlu Cevriye (2000)

Şarkıcı (2001)

Bendeniz Aysel (2005)