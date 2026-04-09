Sosyal medyada Türkiye'nin İtalya'dan SAMP/T sistemlerinin tedariki için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Peki, SAMP/T nedir? Türkiye SAMP/T mı satın alıyor?

SAMP/T NEDİR?

SAMP/T, Fransız-İtalyan ortaklığıyla Eurosam konsorsiyumunca geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemidir. Sistem, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve seyir füzeleri gibi geleneksel hava tehditlerinin yanı sıra taktik balistik füzelere karşı koymak üzere tasarlanmıştır.

SAMP/T, 1980'lerin sonunda başlayan ve Avrupa'nın kendi hava savunma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan FSAF (Famille de missiles Sol-Air Futurs) programının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Sistemin temel bileşeni olan Aster 30 füzesi, başlangıçta deniz platformları için geliştirilen Aster ailesinin kara konuşlu versiyonudur.

Sistem, 2000'li yılların başında test aşamasına geçmiş ve 2010'lu yılların başında hem Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri hem de İtalyan Ordusu bünyesinde operasyonel hale gelmiştir.

SAMP/T TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

SAMP/T sistemi, yüksek hareket kabiliyeti ve kısa reaksiyon süresi ile karakterize edilir. Sistem genel olarak şu bileşenlerden oluşur:

Arudra (MRI) Radarı: Thales tarafından üretilen Arabel veya yeni nesil sistemlerde kullanılan Ground Master 300/400 serisi radarlar.

Komuta ve Kontrol Ünitesi: Atış kontrol ve angajman kararlarının verildiği merkez.

Dikey Fırlatma Araçları (MLT): Her bir araçta sekiz adet fırlatmaya hazır Aster 30 füzesi bulunur.

Aster 30 Füzesi: Aktif radar arayıcı başlığa sahip, iki kademeli ve yüksek manevra kabiliyetine (PIF-PAF teknolojisi) sahip bir füzedir.

Performans verileri

Operasyonel Menzil: 100+ km (Uçaklar için) 25-30 km (Balistik füzeler için)

Maksimum İrtifa: 20 km

Maksimum Hız: Yaklaşık Mach 4.5 (1500 m/s)

Operasyonel Yetenekler

SAMP/T, 360 derecelik kapsama alanı sunan dikey fırlatma sistemi sayesinde her yönden gelen tehditlere aynı anda yanıt verebilir. Sistem, NATO ağ merkezli harp doktrinlerine tam uyumludur ve Link 16 veri bağı üzerinden diğer hava savunma sistemleri veya erken uyarı uçakları (AWACS) ile entegre çalışabilir. Sistem, özellikle yüksek hızdaki hedeflere karşı son aşamada manevra kabiliyetini artıran "PIF-PAF" (Pilotage en Force - Pilotage Athmosperique) adı verilen bir itki kontrol sistemine sahiptir.