Yayınlanma: 10.01.2025 - 23:18

Güncelleme: 11.01.2025 - 00:37

MasterChef Türkiye'de final için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde finale adını yazdırabilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Semih mi, Kerem mi, Eda mı finale kaldı? MasterChef'te elenen yarışmacılar kimler?

MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te son finalist henüz belli olmadı. İkinci finalist şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 83 puan alan Kerem oldu. Kerem ikinci finalist olarak Onur'un rakibi olacak.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'in ilk finalisti 85 puan ile Onur olmuştu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MastersChef Türkiye'de rakibine göre daha az puan alan iki yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Elenen iki yarışmacı Eda ve Semih oldu.