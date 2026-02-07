Şampuanlamak tek başına yeterli değil: Sağlıklı uzama için saç derisi peelingi şart

Günlük hayatta kullanılan kuru şampuanlar, saç spreyleri ve kireçli sular, saç derisinde gözle görülmeyen inatçı bir tabaka oluşturur. Bu birikintiler, yeni saç tellerinin çıkışını zorlaştırır ve köklerin beslenmesini engeller. Tıkanmış gözenekler zamanla saçın incelmesine, matlaşmasına ve dökülme hızının artmasına neden olur.

ÇÖZÜM İÇİN PEELİNG ŞART

Bu sorunu çözmek için haftada bir kez, banyo öncesinde veya sırasında "Saç Derisi Peelingi" uygulanması gerekmektedir. İster hazır satılan mikro tanecikli ürünler, ister evde hazırlanan doğal karışımlarla yapılan nazik masaj kan dolaşımını hızlandırır. Artan kan akışı, saç köklerine daha fazla oksijen ve besin taşıyarak saç uzama hızını %20 oranında artırır.

Ancak peeling işlemi sırasında tırnakların kullanılmaması, parmak uçlarıyla dairesel hareketler yapılması gerektiği konusunda uyarılar yapılmaktadır. Sert ovalama saç derisini çizebilir ve enfeksiyona açık hale getirebilir. Yağlı saç tipine sahip kişilerin haftada 1, kuru ve hassas saç derisine sahip olanların ise 15 günde 1 kez bu işlemi uygulaması, saçın hacim kazanması ve yağlanma süresinin gecikmesi açısından kritik önem taşıdığı ifade edilmektedir.