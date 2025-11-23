Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsun’da şüpheli valiz paniği

23.11.2025 16:24:00
İHA
Kaldırımda unutulan şüpheli valiz, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı; yapılan incelemede valizden yalnızca giysiler çıktı.

Samsun’un Canik ilçesinde kaldırımda fark edilen şüpheli valiz, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Image

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde, Belediyeevleri otobüs durağı yanında kaldırımda bırakılmış bir valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Bomba imha ekiplerinin yaptığı kontrollü patlamanın ardından valiz incelendi. Yapılan kontrollerde valizin içinde giysiler bulunduğu tespit edildi.

