Samsun’da erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı
Samsun'da erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı.
Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışının ardından güneş açması ve hava sıcaklığının 16 dereceye çıkması, 'yalancı bahar' diye adlandırılan sıcak ve güneşli havadan aldanan erik ağacının çiçek açması dikkat çekti.
İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde İsmail Erkan'ın evinin bahçesinde bulunan erik ağacının çiçek açtığını görenler, "Kış ayının ortasında erik ağacı yalancı bahara aldanmış" demekten kendini alamadı.
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