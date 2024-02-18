Samsun’da üretiliyor, şifa kaynağını dönüştürülüyor! Yılda 2 bin 33 ton üretim...

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:13

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:13

Samsun’da 2023 yılında 14 kalemde 2 bin 33 ton tıbbi ve aromatik bitki üretildi. Bu ürünlerin bir kısmı gıda ve kozmetik sektöründe, bir kısmı da tıp alanında kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun’a hayvancılık, alan bazlı, fark ödemesi, KKYDP ve diğer tarım amaçlı destekler olmak üzere 2023 yılında 594 milyon 317 bin TL destek ödemesi yapıldı. Son 4 yılda ise toplamda 4 milyar 230 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Hayvancılığın yanı sıra bitkisel üretim alanlarında da bakanlık tarafından üreticiler desteklendi.

2 BİN 33 TON TIBBİ VE AROMATIK BİTKİ ÜRETİLDİ

Tıbbi-aromatik bitki çalışmaları kapsamında 2023 yılında Samsun’da 12 ton tıbbi nane, 632 ton defne, 42 ton hünnap, 35 ton kekik, 69 ton salep, 110 ton kuşburnu, 103 ton örtü altı maydanoz, 1,5 ton ekinezya, 206 ton teze sarımsak, 366 ton kuru sarımsak, 7 ton adaçayı, 360 ton maydanoz ve 70 ton da nane üretildi. Samsun’da 2023 yılında toplam 2 bin 33 ton tıbbi ve aromatik bitki üretilip, ekonomiye kazandırıldı. Bu bitkilerin bazıları kozmetik ve gıda sektöründe değerlendirilirken, bazı bitkiler ise tıp alanında hammadde olarak kullanıldı.



