Sanat camiasının acı günü: Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Türk müziği ve sinemasının önemli isimlerinden Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayata veda etti.

Ünlü sanatçının kızı Melike Demirağ, acı haberi sosyal medya hesabından, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.

RÜÇHAN ÇAMAY'IN HAYATI VE KARIYERİ

Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Mebrure Hanım ve babası Asım Bey’in evliliği, Rüçhan Çamay henüz bir yaşındayken sona erdi. Çocukluğunu İstanbul’da geçirdikten sonra, annesi Türkiye’nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak görev yaptığı Ankara Radyosu’nda çalıştığı için Ankara’da büyüdü.

Müzik yeteneği, müzik öğretmeni Celal İnce tarafından fark edilen Çamay, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Piyano ve Şan Bölümleri’nde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisiyken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü’ndeki Nedim Otyam yönetimindeki koroda yer aldı. Öğrencilik yıllarında caz müziğe ilgi duyan sanatçı, Ankara Radyosu’nda caz şarkıları seslendirdi.

SİNEMA DÜNYASINDA DA İZ BIRAKTI

Rüçhan Çamay, 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', 'Yuvamı Yıkamazsın' ve 'İstanbul Geceleri' adlı sinema filmlerinde oyunculuk yaptı.