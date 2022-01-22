Sanat dünyası Aksu’nun yanında: ‘Utanç verici yobaz saldırı’

22 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Sezen Aksu’nun bundan 5 yıl önce piyasaya çıkmış “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında yer alan “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e...” sözleri, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef gösterilmiş, bu olayın ardından kimi aşırılıkçı gruplar sanatçının evinin önüne kadar giderek tehditkar bir protesto eyleminde bulunmuştu. Sezen Aksu konu hakkında sessizliğini korurken, sanat camiasından ünlü şarkıcıya destek yağdı.

KÜR: AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK

Zaman zaman kendisi de gerici saldırıların hedefine oturtulan yazar Pınar Kür’ün açıklaması ise şöyle: “Yurdumuzda sanatı, sanatçıları yasaklamak taa Osmanlı’dan kalan bir gelenektir. Cumhuriyet tarihinde de bu geleneğin çiğnenmediğini biliyoruz. Eskiden solcu ya da ‘sol tandans’ lıların başı belaya girerdi şimdiyse yeterince dinci olmayanlar baskı altında. Suçun tarifi ise aynı: halkı birbirine düşman etmek! Eskiden halk işin içine pek karışmazdı, ancak söz konusu Sezen Aksu gibi çok popüler biri olduğunda olay birdenbire alevlendi. Amaç, Aksu’yu cezalandırmak değil gündem değiştirmek olsa da, yasakçı geleneğin bu denli köklü olması insanı umutsuzluğa sürüklüyor.”

ERKAL: DEMEK Kİ VAZİYET ÇOK KÖTÜ

Tiyatro dünyasının duayen ismi Genco Erkal gazetemize yolladığı detsek açıklamasında şunları söyledi: “Artık şarkı sözleriyle uğraşmaya başladılar. Demek ki vaziyet çok kötü. Nereye saldıracaklarını bilemiyorlar giderayak. Masum bir şarkı sözü dizesi için köpürtülen bu yobaz saldırı utanç verici.”

ÜZÜMCÜ: ÇOK ÇARESİZLER

Tiyatro dünyasının bir başka ünlü ismi olan Levent Üzümcü de gazetemize şunları söyledi: “Türkiye’nin gündemini değiştirmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. İnsanların sofraya koyacak ekmekleri yok, yiyecek yemekleri yok, toplu taşımaya binecek paraları yok ve isim ne kadar büyük olursa, o isme ne kadar yüksek bir tonda ve ne kadar saçma sapan bir şekilde yüklenilirse gündemi o ölçüde değiştirebileceklerini düşünüyorlar. AK-MHP’lilerin yerinde olmak istemezdim, gariban bir durumdalar, çok çaresiz bir durumdalar.”

SANDAL: AKIL VE MANTIK DIŞI

Sezen Aksu’ya ilk destek çıkanlardan biri Mustafa Sandal olmuştu. Sandal sosyal medyadan şu sözlerle tepkisini paylaşmıştı: “Sen otur oturduğun yerde, gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.”

LİVANELİ: İLKEL BİR ZORLAMA

Zülfü Livaneli de yaptığı açıklamayla Sezen Aksu’ya hızlı bir şekilde destek çıkanlardan biri oldu. Livaneli sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar. Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan / İnkardan gelinir mi” denildiği gibi. Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür.”

SAY: SEZEN’İN YANINDAYIZ

Dünyaca ünlü besteci ve piyano virtüözü Fazıl Say da sosyal medya üzerinden tepkilerini paylaşmış ve şunları yazmıştı: “Sezen’in tabii ki yanındayız. Her ne şarkısı, sözü döktürdüyse iyi etmiş, içinden geldiği gibi yapsın sanatını, hatta sözlerin devamını da yazsın, Oratoryosunu da besteleyelim.”

ÜMİT: ALGI OPERASYONU

Ünlü yazar Ahmet Ümit de gazetemize demecinde şu ifadelere yer verdi: “Sezen Aksu’ya yapılan linç girşiminin aslında var olan ekonomik ve siyasi krizin perdelenmesi için yapılan bir operasyon olduğunu düşünüyorum, çünkü yıllar önce bir şarkıda geçen sözler nedeniyle bir sanatçıyı, üstelik ülkenin en önemli müzisyenlerinden birini linç etmeye, mahkum etmeye kalkmanın, etkisiz hale getirmeye çalışmanın başka bir açıklaması olamaz. Şarkıyı dinlediğinizde anlıyorsunuz zaten, şarkının herhangi bir kutsal değere, bir peygamebere hakaret gibi bir amacı yok, şarkı bunun için yapılmamış. Şarkının içerisinde geçen bir söz ve bu sözden yola çıkarak ülkenin en önemli değerlerinden biri olan Sezen Aksu’yu mahkum etmek hem haksız bir girişim hem de bence planlı, programlı bir algı operasyonudur. Elbette Sezen Aksu’nun yanındayım.”

MÜYORBİR’DEN AKSU’YA DESTEK

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) tarafından bir açıklama yayımlanarak “şarkı sözlerinde Adem ile Havva’ya hakaret ettiği” gerekçesiyle linç kampanyasına maruz kalan Sezen Aksu’ya destek verildi. “Sezen Aksu kültürel mirasımızdır” denilen açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanat ve sanatçıdan yana tavır koymasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklama şöyle: “Unutmayalım ki bu coğrafyanın bize öğrettiği en güzel, insani duygu ‘hoşgörü’dür... Ne oldu bize? Gerçekten de ne oldu? Acımıza, aşkımıza, sevincimize, mutluluğumuza ortak olan şarkıları yazan, onları söyleyen, aynı dönemde yaşamaktan dolayı çok şanslı olduğumuz sanatçılara bu hoyratça tavır niye?

Kimsenin ezanı susturmak, bayrağı indirmek gibi bir niyeti yok. Ama bu argümandan beslenen, ortamı geren, okumayan, dinlemeyen, kendi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştiren, ‘katli vacip’ gören bir kesim var. Ne yazık ki bu kesimin peşinden giden kurumlar ve siyasiler de... Sezen Aksu sadece bir besteci ve yorumcu değil, aynı zamanda bu ülkenin kültür mirasıdır da. Onu korumamız, kollamamız, daha güzel şarkılar üretebilmesi için gereken atmosferi yaratmamız gerekirken ona reva görülenlere bakın...”