Oyuncu Nalan Açın, yandaş medyanın hedefindeki Sezen Aksu'ya referandumu hatırlattı

20 Ocak 2022 Perşembe, 18:06

2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile birlikte çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle hedef gösterilen ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya 'Akrep Nalan' lakabıyla tadınan oyuncu Nalan Açın'dan tepki geldi.

Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri yandaş medya ve iktidara yakın isimler tarafından dine hakaret olarak yorumlanmıştı. Hedef alınan Aksu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Sanatçı Nalan Açın, şarkı sözleri sebebiyle hedef alınan Sezen Aksu’ya 2010 yılındaki referandumda söylediği sözleri hatırlatarak tepki gösterdi.

Açın Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: ''Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin".