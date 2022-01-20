Oyuncu Nalan Açın, yandaş medyanın hedefindeki Sezen Aksu'ya referandumu hatırlattı
Oyuncu Nalan Açın, şarkı sözleri sebebiyle hedef alınan Sezen Aksu’ya 2010 referandumundaki tavrını hatırlatarak tepki gösterdi. Alçın, “O günlerde evet diyordun, bugün seni lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” dedi.
2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile birlikte çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle hedef gösterilen ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya 'Akrep Nalan' lakabıyla tadınan oyuncu Nalan Açın'dan tepki geldi.
Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri yandaş medya ve iktidara yakın isimler tarafından dine hakaret olarak yorumlanmıştı. Hedef alınan Aksu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Sanatçı Nalan Açın, şarkı sözleri sebebiyle hedef alınan Sezen Aksu’ya 2010 yılındaki referandumda söylediği sözleri hatırlatarak tepki gösterdi.
Açın Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: ''Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin".
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Belözoğlu'nun ilk yenilgisi Kayseri'de! 12 maç sonra...
- Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı
- İlyas Tunç: ‘Nesnelerden kurtuluş yok!’
- Yusuf Alper: ‘Şiir bana yaklaşıyor!’
- Merin Sever: ‘Sofra daha birleştirici!’
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu