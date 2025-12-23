Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

FİLİZ AKIN
Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yonca"sı Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
FERDİ TAYFUR
2 Ocak'ta, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarına bağlı olarak 79 yaşında hayatını kaybetti.
BEDİA ENER
Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle tanınan usta oyuncu, 13 Ocak'ta beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 70 yaşında yaşamını yitirdi.
DENİZ ARMAN
24 Ocak'ta, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi.
KAHTALI MIÇE
Türk halk müziği sanatçısı, ince bağırsak kanseri tedavisi gördüğü Antalya'da 15 Şubat'ta 72 yaşında hayatını kaybetti.
EDİP AKBAYRAM
Türk müziğinin efsane isimlerinden Akbayram, 2 Mart'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.
ŞİNASİ YURTSEVER
İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımların sevilen oyuncusu, 13 Mart'ta mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
TANYELİ
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında yaşam savaşını kaybetti.
OSMAN SINAV
Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımların mimarı Osman Sınav, kanser tedavisi gördüğü süreçte 20 Mart'ta 69 yaşında hayatını kaybetti.
VOLKAN KONAK
Karadeniz müziğinin güçlü sesi, 31 Mart'ta geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu 58 yaşında yaşamını yitirdi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ŞİMAL
Şimal Gülen 30 Mayıs 2025'te İstanbul'da 39 yaşında yaşamını yitirdi.
GÜLLÜ
Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetti.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU
Yabancı Damat'ın "Memik Dede"si, 16 Ekim'de 90 yaşında yaşamını yitirdi.
ENGİN ÇAĞLAR
Yeşilçam'ın ünlü jönlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım'da hayatını kaybetti.
AHMET GÜLHAN
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan, 3 Kasım'da 85 yaşında yaşamını yitirdi.
MUAZZEZ ABACI
Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı sebebiyle 12 Kasım 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.
SEZAİ ALTEKİN
Oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
AHMET LEVENDOĞLU
Oyuncu ve yönetmen Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
NİHAL CANDAN
Nihal Candan anoreksiya hastalığı sebebiyle 21 Haziran 2025'te yaşamını yitirdi.
ALİ ÖZGENTÜRK
Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi Ali Özgentürk 15 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.
SELİM İLERİ
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri, 8 Ocak'ta 75 yaşında aramızdan ayrıldı.
MUHAMMED EMİN GÜMÜŞKAYA
Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı olarak bilinen oyuncu, 18 Şubat'ta akciğer yetmezliği sonucu 76 yaşında hayatını kaybetti.
İLHAN ŞEŞER
Usta sanatçı 26 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.
BALIK AYHAN
Balık Ayhan, 12 Nisan 2025 tarihinde şiddetli nefes darlığı ve solunum problemleri nedeniyle hayatını kaybetti.