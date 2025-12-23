Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...
Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

23.12.2025 23:24:00
Haber Merkezi
Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

Filiz Akın, Ferdi Tayfur, Osman Sınav ve Volkan Konak... 2025 yılı, Türkiye'nin en sevilen yüzleri için ayrılık yılı oldu. Sanat camiasını yasa boğan ölümler...

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yonca"sı Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

FERDİ TAYFUR

2 Ocak'ta, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarına bağlı olarak 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

BEDİA ENER

Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle tanınan usta oyuncu, 13 Ocak'ta beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

DENİZ ARMAN

24 Ocak'ta, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

KAHTALI MIÇE

Türk halk müziği sanatçısı, ince bağırsak kanseri tedavisi gördüğü Antalya'da 15 Şubat'ta 72 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

EDİP AKBAYRAM

Türk müziğinin efsane isimlerinden Akbayram, 2 Mart'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

ŞİNASİ YURTSEVER

İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımların sevilen oyuncusu, 13 Mart'ta mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

TANYELİ

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında yaşam savaşını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

OSMAN SINAV

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımların mimarı Osman Sınav, kanser tedavisi gördüğü süreçte 20 Mart'ta 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

VOLKAN KONAK

Karadeniz müziğinin güçlü sesi, 31 Mart'ta geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

ŞİMAL

Şimal Gülen 30 Mayıs 2025'te İstanbul'da 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

GÜLLÜ

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU

Yabancı Damat'ın "Memik Dede"si, 16 Ekim'de 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

ENGİN ÇAĞLAR

Yeşilçam'ın ünlü jönlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım'da hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

AHMET GÜLHAN

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan, 3 Kasım'da 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

MUAZZEZ ABACI

Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı sebebiyle 12 Kasım 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

SEZAİ ALTEKİN

Oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

AHMET LEVENDOĞLU

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

NİHAL CANDAN

Nihal Candan anoreksiya hastalığı sebebiyle 21 Haziran 2025'te yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

ALİ ÖZGENTÜRK

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi Ali Özgentürk 15 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

SELİM İLERİ

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri, 8 Ocak'ta 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

MUHAMMED EMİN GÜMÜŞKAYA

Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı olarak bilinen oyuncu, 18 Şubat'ta akciğer yetmezliği sonucu 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

İLHAN ŞEŞER

Usta sanatçı 26 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının en hüzünlü vedaları: 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

BALIK AYHAN

Balık Ayhan, 12 Nisan 2025 tarihinde şiddetli nefes darlığı ve solunum problemleri nedeniyle hayatını kaybetti. 

