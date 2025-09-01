Sanatçı dostları yalnız bırakmadı: Nilperi Şahinkaya, annesine veda etti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Vural, hastalığa yenik düştü.

Şahinkaya, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim... Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim."

Ünlü oyuncunun annesi Meltem Vural, Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şahinkaya’yı bu zor gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine; Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Caner Erkin, Seda Bakan, Fırat Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti ve Merve Dizdar gibi isimler katıldı. Eski sevgilisi Emre Yusufi de cenazede yer alarak Şahinkaya’ya destek oldu.

Nilperi Şahinkaya, son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol almıştı.