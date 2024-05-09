Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:37

Güncelleme: 09.05.2024 - 14:37

Türk pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer, son konserine transparan bir elbise giyerek çıktı. Sahnede "Baktım herkes transparan bir ben mi kaldım ahlak nöbetçisi?" diyerek dinleyicilerine seslenen Nilüfer'in hayatı merak edildi. Peki, Sanatçı Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer şarkıları...

NİLÜFER KİMDİR?

İstanbul'un Cihangir semtinde 31 Mayıs 1955'te dünyaya gelen Nilüfer Yumlu, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Müzikle iç içe bir ailede büyüyen Nilüfer, babası Cemil Yumlu'nun piyano çalması ve annesi Zeynep Lütfiye Yumlu'nun Türk sanat müziği şarkıları söylemesiyle erken yaşta müzikle tanıştı.

Eğitim hayatına Firuzağa İlkokulu'nda başlayan Nilüfer, 11 yaşındayken babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken aynı yıl İtalyan Ortaokulu'nu kazandı. Liseden sonra ise müzik tutkusunu takip ederek Altın Plak Ses Yarışması'na katıldı ve birincilik unvanını elde etti. Bu başarı, Nilüfer'in müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

ÖZEL HAYATI

Nilüfer, 1977 yılında Yeşil Giresunlu ile ilk evliliğini yaptı. Bu evlilik 1984 yılında sona erdi. 1984 yılında ise Çetin Akcan ile evlenen Nilüfer, bu evlilikten de boşandı. 2000 yılında Ayşe Nazlı'yı evlat edinen Nilüfer'in bir kızı var.

ÖDÜLLERI

Nilüfer'in müzik kariyeri 1970'li yılların başında başladı ve o zamandan beri Türk pop müziğine damgasını vurmaya devam ediyor. "Seviyorum Seni", "Geceler", "Nilüfer", "Tutkun Benim", "Pes Etme", "Yol Ayrımı" ve "Bana Bir Masal Uydur" gibi birçok unutulmaz hit şarkıya imza atan Nilüfer, sayısız ödüle de layık görüldü. UNICEF Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi olan Nilüfer, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. Müzik kariyeri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olmayı başaran Nilüfer, ilham verici hikayesiyle de birçok kişiyi etkilemeye devam ediyor.