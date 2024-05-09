Furkan Kızılay kimdir? Survivor'a veda eden Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?
Televizyonun en fazla izlenen programlarından biri olan Survivor All Star'da son olarak yarışmaya Furkan Kızılay veda etti. Bu gelişmenin ardından Kızılay'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Furkan Kızılay kimdir? Survivor'a veda eden Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'da bu sezonda da kıyasıya yarış devam etti. Programda son eleme oyunlarının ardından veda eden isim ise Furkan Kızılay oldu. Peki, Furkan Kızılay kimdir? Survivor'a veda eden Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli?
FURKAN KIZILAY KİMDİR?
Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun oldu. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı.
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