Sanatçı Orhan Aydın'dan 'ikinci tur' çağrısı: 'Yüzünüzü aydınlanmaya dönün!'
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Orhan Aydın, "Deprem bölgesindeki sorunlar çözülür. Ekmek 3 lira olur. Yolsuzluk ve talan durur. Düşünce özgür olur. Ey halkım... 'durmak yok yola devam'!" dedi, yurttaşlara çağrıda bulundu.
Sanatçı Orhan Aydın, seçimlerle ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Seçmenlere seslenen Aydın, şu sözleri kullandı:
"Deprem bölgesindeki tüm sorunlar çözülür. Döviz kurları düşer, TL değer kazanır. Ekmek 3 lira olur. Ekonomi ve adalet şaha kalkar. Yolsuzluk ve talan durur. Kadın-hayat-sanat-sanatçı düşmanlığı tarih olur. Düşünce özgür olur. Ey halkım... 'durmak yok yola devam'!"
Deprem bölgesindeki tüm sorunlar çözülür.— orhan aydın (@orhanaydin6) May 15, 2023
Döviz kurları düşer, TL değer kazanır.
Ekmek 3 lira olur.
Ekonomi ve adalet şaha kalkar.
Yolsuzluk ve talan durur.
Kadın-hayat-sanat-sanatçı düşmanlığı tarih olur.
Düşünce özgür olur.
Ey halkım... 'durmak yok yola devam'!
"LAİKLİĞİ SAVUNUN!"
Dinin siyaset için kullanılmasına izin verilmemesi çağrısında bulunan Aydın, "Cami avlusundan siyaset yapılmasına, dinin siyasal alanda kullanılmasına engel olun! Bunun bir anayasal suç olduğunu bağırın, laikliği savunun! Adaletsizlikleri- yolsuzlukları-hırsızlıkları-doğa düşmanlıklarını belgeleyip afişlerle-filmlerle duyurun! Yüzünüzü aydınlanmaya dönün!" dedi.
Cami avlusundan siyaset yapılmasına, dinin siyasal alanda kullanılmasına engel olun!— orhan aydın (@orhanaydin6) May 15, 2023
Bunun bir anayasal suç olduğunu bağırın, laikliği savunun!
Adaletsizlikleri- yolsuzlukları-hırsızlıkları-doğa düşmanlıklarını belgeleyip afişlerle-filmlerle duyurun!
Yüzünüzü aydınlanmaya dönün!
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