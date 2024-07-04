'Sandman' ve 'Amerkan Tanrıları'nın yazarı Nail Gaiman hakkında cinsel saldırı iddiası!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:46

Güncelleme: 04.07.2024 - 11:46

Çizgi roman yazarı Neil Gaiman, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı. Yeni Zelanda polisi, 63 yaşındaki Gaiman hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlattı.

Tortoise'da yer alan habere göre, Gaiman hakkında iddiada bulunan kadınlardan birisi Gaiman'ın hayranıyken, diğeri ise Gaiman'ın çocuğunun bakıcılığını yaptığını belirtti.

Bir dönem Gaiman'ın çocuğunun bakıcılığını üstlenmiş olan 23 yaşındaki kadın, katıldığı 'Master: the allegations against Neil Gaiman' adlı podcastte, Gaiman'ın kendisine 2022'nin şubat ayında ve ilk tanışmalarından yalnızca birkaç saat sonra cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Yine aynı podcastte konuşan bir diğer kadın, Gaiman'la ilk defa 18 yaşındayken bir imza gününde tanıştığını söyledi. 2003'te tanışan ikilinin, kadın 20, Gaiman ise 40'lı yaşlarının ortasındayken romantik bir ilişkiye başladığını anlatan kadın, Gaiman'ın birçok kez kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

'Amerikan Tanrıları', 'Koralin ve Gizli Dünya' ve 'Sandman' gibi çizgi romanların yazarı olan Gaiman ise, her iki kadın tarafından ortaya atılan iddiaları reddetti. 2022'de bir kadının şikayeti üzerine Yeni Zelanda polisinin soruşturma başlattığını hatırlatan yazar, polisin Gaiman'ın soruşturmaya yardım talebini reddettiğini, bunun da iddiaların "gerçekliği yansıtmamasından" kaynaklandığını söyledi.

Gaiman'ın bu sözlerine karşı bir açıklama yapan Yeni Zelanda polisi ise soruşturma için önemli olan kişilerle görüşmek için birçok kez girişimde bulunduğunu ve bu girişimlerin sürdüğünü bildirdi.