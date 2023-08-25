Saniyelerle kurtuldular... Demet Akalın 'tekne kazası' geçirdi: 'Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum'

Şarkıcı Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne dün gece kaza yaptı. Ölümden dönen ve yüzünden yaralanan şarkıcı, "Saniyeler içinde battı. Nasıl sağ çıktım anlamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:15
Saniyelerle kurtuldular... Demet Akalın 'tekne kazası' geçirdi: 'Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum'
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın dün gece bindiği tekne iskeleye çarptı. Kazada ölümden dönen Akalın, bir anda batmaya başladıklarını ve saniyeler içinde kurtulduklarını söyledi.

"ÇOK KÖTÜ BİR TEKNE KAZASI YAPTIK"

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan şarkıcı, "İyiyiz, çok büyük bir kaza atlattık tekneyle gelmek isterken. Alnım şiş" dedi. 

"HAYAL MEYAL HATIRLIYORUM..."

Daha sonra video yayınlayarak yaşadığı korku dolu anları anlatan Akalın, şu ifadeleri kullandı: 

"İyiyim merak etmeyin, bir tek yüzümde böyle bir şişlik var suratımda. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. Tekne iskeleye girdi. Ben aslında gece böyle şeyleri kullanmam ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık algılayamıyorum yani. Verilmiş sadakamız varmış. Arabayla geldik konserimi yaptım insanlar beni beklemiş gitmemiş. Bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık ama gelmedi baya. Kaç kere arandı hayal meyal hatırlıyorum. Bir arkadaşımızın parmakları ezildi bir eczane yardım etti. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız keşke de insanlar böyle kaza yaparak travma yaşamasaydı. Teknelere servis yapan bir bot tesadüfen gelerek bizi kurtardı. O çocuklardan Allah razı olsun."



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Demet Akalın kaza tekne

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