Şanlıurfa'da erken fıstık hasadı başladı: 180 bin ton rekolte bekleniyor

Bu yıl fıstıkta 180 bin ton rekoltenin hedeflendiği Şanlıurfa’da erken fıstık hasadı başladı. Hasada katılan Vali Hasan Şıldak üreticiye bol kazançlı sezon dileklerinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:19
Şanlıurfa'da erken fıstık hasadı başladı: 180 bin ton rekolte bekleniyor
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Türkiye fıstık üretiminin yüzde 45’ine sahip olan Şanlıurfa’da erken fıstık hasadı başladı. Genellikle baklava türü tatlı sektöründe kullanılan erken fıstık ürünü için Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde üretici ile bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, bereketli sezon dileklerinde bulundu.

Tarlada ürünleri inceleyen ve üretim ile ilgili bilgi alan Vali Şıldak temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl fıstık üretiminde 180 bin ton rekolte hedefliyoruz. Bu rekolte aynı zamanda son dönemlerin en yüksek oranı. Tüm bu verimliliği bir araya getirdiğimiz zaman Şanlıurfa’ya fıstığın başkenti diyebiliriz. İlimizde 45 milyon adet ağaca sahibiz. Aynı zamanda ülkemizdeki üretimin yüzde 45’lik kısmını da ilimizden temin ediyoruz. Bu bereketli topraklar her zaman olduğu gibi yine cömert ve verimli. Ben hasadın tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, temaslarında üretici ile birlikte temsili olarak ağaçlardan fıstık topladı. 


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